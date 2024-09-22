Вера о ничьей с «Оренбургом»: Эта была особенная игра для меня

Полузащитниквысказался о ничейном результате в матче 9-го тура российской Премьер-лиги против(0:0).

«Матч с "Оренбургом" получился эмоциональным, там мои товарищи, с которыми мы играли вместе. Эта была особенная игра для меня.

Результат горький, обидно, когда так хорошо играешь, но происходит удаление. Если бы не оно, у нас было бы больше шансов на победу.

Я уважаю Деограсию, у нас очень хорошие отношения, мы всегда могли открыто поговорить. Никакого конфликта нет. Приятно было увидеться сегодня с ним», — передает слова Веры Чемпионат.

После этого матча «Химки» занимают 14-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. В следующем поединке подмосковная команда сыграет против «Крыльев Советов» 29-го сентября.