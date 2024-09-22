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    Вера о ничьей с «Оренбургом»: Эта была особенная игра для меня

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    Полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о ничейном результате в матче 9-го тура российской Премьер-лиги против «Оренбурга» (0:0).

    Лукас Вера — полузащитник «Химок»
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    Лукас Вера — полузащитник «Химок»

    «Матч с "Оренбургом" получился эмоциональным, там мои товарищи, с которыми мы играли вместе. Эта была особенная игра для меня.

    Результат горький, обидно, когда так хорошо играешь, но происходит удаление. Если бы не оно, у нас было бы больше шансов на победу.

    Я уважаю Деограсию, у нас очень хорошие отношения, мы всегда могли открыто поговорить. Никакого конфликта нет. Приятно было увидеться сегодня с ним», — передает слова Веры Чемпионат.

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