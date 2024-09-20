Флик: «Монако» заслужил победу над «Барселоной»

Большую часть матча «Барселона» провела в меньшинстве из-за раннего удаления центрального защитника Эрика Гарсии.
«Матч полностью изменился после удаления. Мы все время старались, страстно защищались, допускали кое-какие ошибки, но пытались забить. У нас были моменты, но соперник заслуженно победил.
Мы проиграли — ладно. Сказал игрокам, что нужно вернуться еще более сильными, восстановиться перед воскресной игрой против "Вильярреала" в Ла Лиге.
Нам нужно отдавать все силы и биться за команду. Мы проиграли этот матч, но продолжим бороться.
"Монако" сыграл очень хорошо. Это естественно, там очень быстрые футболисты. Мы пытались преуспеть в обороне, но счет стал 1:2, и "Монако" его заслужил», — приводит слова Флика Marca.
В следующем матче Лиги чемпионов «Барселона» сыграет 1 октября против швейцарского «Янг Бойз». «Монако» 2 октября встретится с загребским «Динамо».