ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль и Дани ОльмоВремя юных. Ставка «Барселоны» на молодежь окупается, но надолго ли?
  • 09:35
    • Качмазов впервые вышел в четвертьфинал турнира ATP
  • 09:11
    • Стало известно, почему Соболев решил перейти из «Спартака» в «Зенит»
  • 09:01
    • Головин: Ну вот и лузнула «Барса»
  • 08:30
    • Кейн и Гризманн — среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Флик: «Монако» заслужил победу над «Барселоной»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Барселона Монако Футбол Испании Футбол Франции Лига чемпионов
    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от «Монако» (1:2) на общем этапе Лиги чемпионов.

    Ханс-Дитер Флик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ханс-Дитер Флик

    Большую часть матча «Барселона» провела в меньшинстве из-за раннего удаления центрального защитника Эрика Гарсии.

    «Матч полностью изменился после удаления. Мы все время старались, страстно защищались, допускали кое-какие ошибки, но пытались забить. У нас были моменты, но соперник заслуженно победил.

    Мы проиграли — ладно. Сказал игрокам, что нужно вернуться еще более сильными, восстановиться перед воскресной игрой против "Вильярреала" в Ла Лиге.

    Нам нужно отдавать все силы и биться за команду. Мы проиграли этот матч, но продолжим бороться.

    "Монако" сыграл очень хорошо. Это естественно, там очень быстрые футболисты. Мы пытались преуспеть в обороне, но счет стал 1:2, и "Монако" его заслужил», — приводит слова Флика Marca.

  • Время юных. Ставка «Барселоны» на молодежь окупается, но надолго ли?
  • Редко бывает, чтобы элитный клуб был настолько зависим от молодых футболистов, пусть даже и сенсационно талантливых
  • Вчера

    • В следующем матче Лиги чемпионов «Барселона» сыграет 1 октября против швейцарского «Янг Бойз». «Монако» 2 октября встретится с загребским «Динамо».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли «Алавес» «Севилью»?
  • «Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Прервется ли беспроигрышная серия «Торино»?
  • «Верона» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Авангард» справится с непростым соперником?
  • «Авангард» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Верона — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры