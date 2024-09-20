Артета оценил игру «Арсенала» в матче с «Аталантой»

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал ничью в матче с(0:0) на общем этапе Лиги чемпионов.

«Если не можешь победить, надо стараться взять хотя бы очко. Мы хорошо начали, но затем потеряли контроль и играли очень нестабильно.

Игра могла повернуться в любую сторону, но не могу сказать, что нам пришлось терпеть в обороне.

Соперник не создал ничего серьезного, кроме пенальти. Давид Райя сделал один из лучших сейвов на моей памяти», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

В следующем матче Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет 1 октября против «Пари Сен-Жермен». «Аталанта» 2 октября встретится с донецким «Шахтером».