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    Артета оценил игру «Арсенала» в матче с «Аталантой»

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью в матче с «Аталантой» (0:0) на общем этапе Лиги чемпионов.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Если не можешь победить, надо стараться взять хотя бы очко. Мы хорошо начали, но затем потеряли контроль и играли очень нестабильно.

    Игра могла повернуться в любую сторону, но не могу сказать, что нам пришлось терпеть в обороне.

    Соперник не создал ничего серьезного, кроме пенальти. Давид Райя сделал один из лучших сейвов на моей памяти», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

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