«Монако» — «Барселона»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы на игру группового этапа Лиги чемпионов между «Монако» и «Барселоной».

«Монако»: Кён, Вандерсон, Керер, Салису, Синго, Камара, Закария, Аклуиш, Минамино, Бен-Сегир, Эмболо.

«Барселона»: Тер Штеген, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Педри, Касадо, Ямаль, Рафинья, Гарсия, Левандовский.

Российский полузащитник Александр Головин остался в запасе.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

Прогноз на этот матч можно посмотреть по ссылке.