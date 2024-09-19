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    Гвардиола: «Интер» великолепно защищался

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничейный результат в матче Лиги чемпионов с «Интером» (0:0).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Миланский "Интер" — замечательная команда, они здорово играют на контратаках и великолепно защищаются. В нашей команде мне понравилось всё, потому что я знаю, с какой командой мы столкнулись. "Интер" стал чемпионом Италии не случайно.

    Мы сыграли лучше, чем в финале Лиги чемпионов в 2023 году в Стамбуле, создали четыре-пять голевых моментов. На этом уровне против таких команд большего ожидать невозможно», — приводит слова Гвардиолы итальянский журналист Даниэле Мари в соцсети X (ранее Twitter).

    Напомним, в финале Лиги чемпионов-2022/23 «Манчестер Сити» победил «Интер» со счетом 1:0.

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