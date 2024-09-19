Гвардиола: «Интер» великолепно защищался

Наставник «Манчестер Сити»прокомментировал ничейный результат в матче Лиги чемпионов с «Интером» (0:0).

«Миланский "Интер" — замечательная команда, они здорово играют на контратаках и великолепно защищаются. В нашей команде мне понравилось всё, потому что я знаю, с какой командой мы столкнулись. "Интер" стал чемпионом Италии не случайно.

Мы сыграли лучше, чем в финале Лиги чемпионов в 2023 году в Стамбуле, создали четыре-пять голевых моментов. На этом уровне против таких команд большего ожидать невозможно», — приводит слова Гвардиолы итальянский журналист Даниэле Мари в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в финале Лиги чемпионов-2022/23 «Манчестер Сити» победил «Интер» со счетом 1:0.