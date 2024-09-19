2-й таймМонако — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль и Рафинья«Монако» — «Барселона». Онлайн
  • 23:53
    • «Аталанта» и «Арсенал» обошлись без забитых мячей
  • 22:37
    • «Спартак» уверенно победил «Крылья Советов» в Кубке России
  • 21:58
    • СКА одержал волевую победу над «Сочи»
  • 21:53
    • ЦСКА с минимальным счетом победил «Витязь»
    Все новости спорта

    «Аталанта» и «Арсенал» обошлись без забитых мячей

    «Аталанта» — «Арсенал»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Аталанта Футбол Италии Арсенал Футбол Англии
    В матче группового этапа Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» и английский «Арсенал» не выявили победителя, сыграв со счетом 0:0.

    Давид Райя отбивает пенальти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Давид Райя отбивает пенальти

    Преимуществом в матче владели бергамаски, они получили право на пробитие пенальти на 51-й минуте, но нападающий Марко Ретеги не смог его реализовать.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Аталанта — Арсенал Лондон 0:0
    Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Берат Джимсити, Исак Хин, Зеад Колашинац, Давиде Дзаппакоста (Рауль Белланова, 70'), Маттео Руджери (Марио Пашалич, 89'), Мартен де Рон, Шарль Де Кетеларе (Хуан Куадрадо, 60'), Матео Ретеги (Николо Дзаньоло, 70'), Адемола Лукман (Лазар Самарджич, 89') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер (Риккардо Калафьори, 73'), Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Букайо Сака (Рахим Стерлинг, 73'), Кай Хаверц, Томас Парти (Жоржиньо, 57'), Деклан Райс, Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (Леандро Троссард, 57') Предупреждение: Эдерсон (12')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Во втором туре «Аталанта» сыграет на выезде с «Шахтером», а «Арсенал» примет «ПСЖ»

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли «Алавес» «Севилью»?
  • «Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Шрамкова добьется успеха и выйдет в полуфинал?
  • Фетт — Шрамкова. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • У лондонцев будут проблемы?
  • «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фетт — Шрамкова
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Шинник — Торпедо
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Сокол — Сочи
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Зиданшек — Подороска
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Юнчаокете — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры