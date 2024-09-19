«Аталанта» — «Арсенал»: счет матча 0:0, обзор

В матче группового этапа Лиги чемпионов итальянскаяи английскийне выявили победителя, сыграв со счетом 0:0.

Преимуществом в матче владели бергамаски, они получили право на пробитие пенальти на 51-й минуте, но нападающий Марко Ретеги не смог его реализовать.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Аталанта — Арсенал Лондон 0:0 Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Берат Джимсити, Исак Хин, Зеад Колашинац, Давиде Дзаппакоста (Рауль Белланова, 70'), Маттео Руджери (Марио Пашалич, 89'), Мартен де Рон, Шарль Де Кетеларе (Хуан Куадрадо, 60'), Матео Ретеги (Николо Дзаньоло, 70'), Адемола Лукман (Лазар Самарджич, 89') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер (Риккардо Калафьори, 73'), Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Букайо Сака (Рахим Стерлинг, 73'), Кай Хаверц, Томас Парти (Жоржиньо, 57'), Деклан Райс, Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (Леандро Троссард, 57') Предупреждение: Эдерсон (12')

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Во втором туре «Аталанта» сыграет на выезде с «Шахтером», а «Арсенал» примет «ПСЖ»