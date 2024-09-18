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    Карпин назвал сроки восстановления Комличенко и Эль‑Аскалани

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о составе команды на матч Кубка России против «Оренбурга».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Боевым бы я этот состав не назвал, так как отсутствуют два центральных защитника. Это уже не боевой состав, но близкий к боевому.

    Мохебби? На много минут точно не готов, за два дня до игры с "Краснодаром" он только начал тренироваться c ограничениями. Еще два дня он будет тренироваться также с ограничениями, поэтому больших шансов нет.

    Что касается Комличенко, вернется недели через две. Или после игры сборной в октябре, в середине месяца. У Эль‑Аскалани разрыв крестообразной связки, 6–7 месяцев его не будет», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

    Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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