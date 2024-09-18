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    Индзаги о матче с «Ман Сити»: Мы хотим сделать все, что в наших силах

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями перед матчем 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    Симоне Индзаги — главный тренер «Интера»
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    Симоне Индзаги — главный тренер «Интера»

    «Это не будет матч-реванш финала 2023 года, это была совсем другая история. Это будет наша первая игра в Лиге чемпионов, и мы хотим сделать всё, что в наших силах. Мы знаем, что это сильный соперник, одни из лучших в мире. Нам нужно хорошо сыграть на обоих этапах, стараясь помогать друг другу. У них очень умелые игроки.

    Мы понимаем, что сейчас не время для раскаяния. Я ни о чем не жалею после финала в Стамбуле — ребята отдали всё, что у них было. Конечно, мы были убиты горем, но именно отдельные эпизоды определили результат, как это часто бывает в футболе», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

  • «Манчестер Сити» — «Интер». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер»
  • Сегодня

    • Матч между «Манчестер Сити» и «Интером» в рамках Лиги чемпионов состоится сегодня, 18-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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