Куртуа: «Реал» провел типичный матч в Лиге чемпионов

Голкипер «Реала»высказался о победе над «Штутгартом» в первом матче новой Лиги чемпионов (3:1).

Мадридская команда едва не потеряла очки, но в концовке встречи все-таки сломила сопротивление противника.

«Я думаю, что это был типичный матч "Мадрида" в Лиге чемпионов! У нас всегда сложные игры, мы иногда сами все усложняем, но надо отдать должное "Штутгарту". Они прессинговали высоко, были по-настоящему опасны в атаке и создавали моменты.

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"Штутгарт" упустил несколько шансов и играл так высоко, что оставил нам пространство позади. У нас было много моментов, но мы не всегда могли найти правильный пас или четко реализовать возможности», — цитирует Куртуа сайт УЕФА.