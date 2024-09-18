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    Куртуа: «Реал» провел типичный матч в Лиге чемпионов

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    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о победе над «Штутгартом» в первом матче новой Лиги чемпионов (3:1).

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    Мадридская команда едва не потеряла очки, но в концовке встречи все-таки сломила сопротивление противника.

    «Я думаю, что это был типичный матч "Мадрида" в Лиге чемпионов! У нас всегда сложные игры, мы иногда сами все усложняем, но надо отдать должное "Штутгарту". Они прессинговали высоко, были по-настоящему опасны в атаке и создавали моменты.

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    "Штутгарт" упустил несколько шансов и играл так высоко, что оставил нам пространство позади. У нас было много моментов, но мы не всегда могли найти правильный пас или четко реализовать возможности», — цитирует Куртуа сайт УЕФА.

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