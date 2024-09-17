Компани: Знаем сильные и слабые стороны загребского «Динамо»

Наставник «Баварии»высказался о матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Динамо» Загреб.

«Мечта о домашнем финале в Мюнхене — это для болельщиков. Для меня важно то, что мы показываем на поле. Нас ждет сложный матч. Главное — это показать хороший футбол и победить.

Я не могу делить матчи, между "Динамо" и "Барселоной" не может быть большой разницы. Мы хотим добиваться своих целей в каждом матче и зарабатывать очки.

Знаем сильные и слабые стороны нашего соперника, и на этом надо сосредоточиться», — цитирует Компани пресс-служба УЕФА.

Матч «Бавария» — «Динамо» Загреб начнется 17 сентября в 22:00 мск.