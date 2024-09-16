Уткин: Любой игрок академии «Краснодара» может играть в «ПСЖ» или «Барселоне»

Полузащитник «Ахмата»признался, что его не удивил переход вратаря

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» перед началом текущего сезона. На данный момент он не провел ни одного официального матча за парижский клуб.

«Конечно, я рад за него. Мог ли несколько лет назад представить такой переход? Почему нет? Я знаю его потенциал, любой игрок академии "Краснодара" может играть в "ПСЖ" или "Барселоне", просто для этого определенным образом должны сложиться обстоятельства.

Для многих [переход Сафонова] стал хорошим примером того, что в нынешней ситуации можно уезжать играть за границу», — приводит ТАСС слова Уткина.