Сергеев: Надо вернуться на свой прежний уровень

Иван Сергеев Фото: globallookpress.com
«Как ты изменился с момента первого прихода в "Крылья Советов"? Ничего не изменилось. Я все такой же.
Это какой? Скромный, открытый для всех, добрый. Со всеми в команде остались хорошие отношения.
Что для тебя сейчас главное? Набрать форму и вернуться на тот уровень, который я показывал, забивать. Я долго не играл, в Казани впервые в сезоне провел 90 минут», — сказал Сергеев Sport24.
Сергеев уже выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2022 год, откуда и перешел в «Зенит». В 8-м туре РПЛ он помог своей команде победить в гостях «Рубин» со счетом 2:0.