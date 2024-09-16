Сергеев: Надо вернуться на свой прежний уровень

Форвард самарских «Крыльев Советов»сообщил, с чем связано его возвращение в команду из «Зенита».

«Как ты изменился с момента первого прихода в "Крылья Советов"? Ничего не изменилось. Я все такой же.

Это какой? Скромный, открытый для всех, добрый. Со всеми в команде остались хорошие отношения.

Что для тебя сейчас главное? Набрать форму и вернуться на тот уровень, который я показывал, забивать. Я долго не играл, в Казани впервые в сезоне провел 90 минут», — сказал Сергеев Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

Сергеев уже выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2022 год, откуда и перешел в «Зенит». В 8-м туре РПЛ он помог своей команде победить в гостях «Рубин» со счетом 2:0.