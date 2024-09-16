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    Облак: Матч с «Валенсией» был важным, очень ценные три очка

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    Вратарь «Атлетико» Ян Облак отреагировал на победу над «Валенсией» в матче Примеры.

    Ян Облак
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    Ян Облак

    Мадридский клуб разгромил соперника на своем поле со счетом 3:0.

    «Матч был важным, очень ценные три очка, нужно продолжать в том же духе. Сухие ворота — это хороший знак. В последние сезоны нам это давалось с трудом, а теперь мы должны продолжать в том же духе, идти от матча к матчу и смотреть, куда это нас приведет.

    Галлахер провел отличный матч. Он придает игре интенсивности, и это нравится нашим болельщикам. Для нас это очень полезно, и он нам очень поможет.

    Ощущения после победы всегда хорошие, но важно то, что нас ждет впереди. Сегодня мы победили, теперь нужно забыть это и побеждать в четверг, потом в воскресенье, и так до самого конца», — приводит слова Облака Marca.

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