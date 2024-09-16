Мичел: Ямаль — это футболист, который делает разницу на поле

Наставник «Жироны»после поражения от «Барселоны» (1:4) в 5-м туре Примеры оценил уровень

17-летний Ямаль оформил дубль. Футболист забил голы на 30-й и 37-й минутах.

«Ламин — это игрок, который делает разницу на поле. Для меня он уже является одним из лучших игроков в мире в свои 17 лет.

Трудно представить, что после Месси появится еще один [такой же футболист], но я надеюсь, что Ламин продолжит совершенствоваться, потому что это игрок, который способен достичь такого уровня», — цитирует Мичела ESPN.

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В нынешнем сезоне Ямаль в пяти встречах Примеры забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи.