Соинвестором «Эвертона» может выступить известный рэпер

В ближайшее время с большой долей вероятности английскийполучит нового владельца.

Им станет американский бизнесмен Джон Текстор. В качестве соинвестора он хочет привлечь также известного рэп-исполнителя Jay-Z (Шона Кори Картера), сообщает издание The Sun.

Также 58-летний Текстор рассматривает и других потенциальных инвесторов. Американец добился существенного прогресса в переговорах по покупке клуба с его действующим владельцем Фархадом Мошири, но для того, чтобы закончить сделку, ему сначала надо будет избавиться от 45% акций «Кристал Пэлас», принадлежащих ему.

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Но даже после этого Текстору все равно нужны будут инвесторы для «Эвертона», чтобы обеспечить нормальную работу клуба.