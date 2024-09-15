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    «Ньюкасл» в гостях одолел «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

    «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Ньюкасл» одолел «Вулверхэмптон» (2:1) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

    Александр Исак — нападающий «Ньюкасла»
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    Александр Исак — нападающий «Ньюкасла»

    Единственный гол у «волков» забил полузащитник Марио Лемина на 36-й минуте.

    «Ньюкасл» перевернул игру во 2-м тайме. Сначала Фабиан Шер на 75-й минуте сравнял счет, а затем Харви Барнс на 80-й минуте вывел свою команду вперед.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Ньюкасл 1:2
    Голы: 1:0 Марио Лемина (36'), 1:1 Фабиан Шер (75'), 1:2 Харви Льюис Барнс (80') Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Нелсон Семеду (Мэтт Доэрти, 77'), Йерсон Москера, Крэйг Доусон, Райан Айт Нури (Карлос Боргес, 86'), Жанрикне Беллегард (Хван Хи Чан, 71'), Марио Лемина, Жуан Гомес, Матеус Кунья, Йёрген Странн Ларсен (Гонсалу Гуэдеш, 86'), Andre (Томми Дойл, 77') Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер, Тино Ливраменто (Киран Триппьер, 64'), Джейкоб Мёрфи, Бруно Гимарайнс (Ллойд Келли, 87'), Шон Лонгстафф (Сандро Тонали, 46'), Льюис Холл, Энтони Гордон, Александер Исак (Харви Льюис Барнс, 46'), Жоэлинтон (Джозеф Уиллок, 46') Предупреждения: Жоэлинтон (38'), Дэниел Бёрн (52'), Райан Айт Нури (63'), Нелсон Семеду (70'), Andre (73'), Джейкоб Мёрфи (90 + 6')

    После этого матча «Ньюкасл» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 10-ю очками в активе. «Вулверхэмптон» — на 18-й позиции (1 балл).

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