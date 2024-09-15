Анчелотти: Возможно, «Реал» не заслужил победу над «Реалом Сосьедад»

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
«Матч получился сложным, мы, возможно, не заслуживали победы, поскольку "Сосьедад" играл очень хорошо. В трудные моменты нам пришлось идти на жертвы, и я это высоко ценю.
Мы неудачно начали игру, соперник очень хорошо прессинговал на нашей половине, но нам всегда удавалось найти свободного игрока.
Мы готовы не на 100%, но индивидуально футболисты значительно прибавляют. Мы рады, ведь важнее всего — хорошо начать эту серию игр. Я очень доволен. Критика будет позже, это будет критическая оценка того, что пошло не так, но при наличии трех очков.
Мбаппе? Он выглядел свежее, действовал активнее с мячом, он очень опасен. Он хорошо комбинирует с Винисиусом и форвардами, мне понравилась его игра», — приводит слова Анчелотти Marca.