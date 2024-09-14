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    Защитник «Локомотива» Ньямси: До конца было непонятно, кто победит

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    Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о победе своей команды в матче 8-го тура российской Премьер-лиги против «Оренбурга» (4:2).

    Жерзино Ньямси
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    Жерзино Ньямси

    «С "Оренбургом" всегда непросто, это тяжелый соперник. Мы упустили слишком много моментов, чтобы развить успех в игре, закрепить счет. Соперник воспользовался этим, сравнял, и до конца было непонятно, кто победит. Приятно в концовке вырывать победу.

    Успешный ли сезон с точки зрения голов? Честно говоря, не знаю, как ответить. Голы — не самое главное в моем случае, но, наверное, можно сказать, что один из лучших. Честно признаюсь, мне никогда не давалось легко забивать голы. Когда у тебя в ногах оказывается мяч в чужой штрафной, тут главное — не думать.

    Просто бьешь по нему так, чтобы он летел в сторону ворот, и там уже как получится. Как только начинаешь думать, это ни к чему хорошему обычно не приводит. Вот сегодня у меня получилось "отключиться". Самое главное, что я помог команде победить, остальное уже не так важно», — сказал Ньямси корреспонденту «Матч ТВ».

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