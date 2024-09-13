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    Захарян: Надеюсь, в скором времени приступлю к работе с мячом

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    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян рассказал о темпах восстановления после травмы.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Захарян пропускает начало сезона из-за травмы голеностопа.

    «Все хорошо, восстановление проходит по плану. Я пока продолжаю реабилитацию в тренажерном зале. Надеюсь, в скором времени приступлю к работе с мячом.

    Уже начал бегать и делать всякие упражнения. Все по плану. Дат возвращения нет, все по состоянию. Надеюсь, что вернусь совсем скоро.

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    Что касается адаптации, то всё хорошо, привык, обжился, весь город знаю. Проблем нет. Я учу испанский, уже многое понимаю. С ребятами общаюсь больше на английском, но испанский нужен, чтобы на 100% все понимать: шутки, тренера и так далее.

    Я со всеми ребятами отлично общаюсь. Можем собраться после тренировки, с этим проблем нет», — приводит слова Захаряна «Матч ТВ».

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    • В сезоне-2023/2024 Захарян провел за клуб из Сан-Себастьяна 40 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года из московского «Динамо» за 12 миллионов евро.

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