Веллитон может возобновить карьеру в одном из клубов России

Бывший нападающий «Спартака»намерен возобновить карьеру и перейти в один из российских клубов.

«У меня была возможность проверить себя, я нахожусь в хорошей форме и могу ее улучшить за короткий срок.

Мне всего 37 лет, мой организм хорошо себя чувствует, скорость все еще со мной.

Я хочу возобновить карьеру, это возможно в одном из клубов России. Сейчас мы активно изучаем этот вопрос», — приводит ТАСС слова бразильца.

Кроме того, Веллитон сообщил, что может получить российский паспорт.

«Да, я рассматриваю возможность получения российского паспорта. Где бы я ни был, Россия была и останется моим вторым домом. Мне очень нравится страна и люди, которые здесь живут. В ближайшем будущем я приму решение», — добавил экс-игрок «Спартака».

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.