Веллитон может возобновить карьеру в одном из клубов России

«У меня была возможность проверить себя, я нахожусь в хорошей форме и могу ее улучшить за короткий срок.
Мне всего 37 лет, мой организм хорошо себя чувствует, скорость все еще со мной.
Я хочу возобновить карьеру, это возможно в одном из клубов России. Сейчас мы активно изучаем этот вопрос», — приводит ТАСС слова бразильца.
Кроме того, Веллитон сообщил, что может получить российский паспорт.
«Да, я рассматриваю возможность получения российского паспорта. Где бы я ни был, Россия была и останется моим вторым домом. Мне очень нравится страна и люди, которые здесь живут. В ближайшем будущем я приму решение», — добавил экс-игрок «Спартака».
Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.