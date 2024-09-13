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    Алдонин: Аренда в «Крыльях» должна как-то встрепенуть Мендеса

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    Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о переходе Виктора Мендеса из стана армейцев в «Крылья Советов» на правах аренды.

    Виктор Мендес
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    Виктор Мендес

    «Не сказал бы, что Виктор Мендес — это провальный трансфер для ЦСКА. Футболист обладает неплохими качествами, но, к сожалению, он не большой помощник в атаке. Все движения мяча 5-10 метров, у Виктора нет острых передач и движения с мячом в атаку. А постоянно играть только с защитниками, в подыгрыше и без ударов по воротам — не вариант.

    Аренда в "Крыльях Советов" должна как-то встрепенуть Мендеса. Вполне возможно, что он там себя почувствует лидером, ведь пришёл из ЦСКА и появятся смелые решения», — сказал Евгений Алдонин Чемпионату.

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    • Напомним, что Мендес будет выступать в «Крыльях Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона. У самарского клуба будет право выкупа футболиста.

    В прошедшем сезоне полузащитник провел за ЦСКА 24 матча в рамках РПЛ и забил 1 гол.

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