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    Зобнин: Матч со Вьетнамом? Если решили, что надо, значит, надо

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    Хавбек «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал результат матча сборной России с Вьетнамом (3:0).

    Роман Зобнин
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    Роман Зобнин

    Встреча состоялась 5 сентября. Россияне одолели соперника со счетом 3:0. 7 сентября матч с Таиландом не состоялся из-за угрозы тайфуна.

    «Поездка сборной во Вьетнам? У нас есть руководители, которые принимают решения. Я это оценивать не могу. Если они решили, что надо, значит, надо.

    Я в сборную не езжу? Потому что я разговаривал лично с Карпиным и мы все обсудили», — сказал Зобнин «Матч ТВ».

    С конца февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

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