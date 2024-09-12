Зобнин: Матч со Вьетнамом? Если решили, что надо, значит, надо

Хавбек «Спартака»прокомментировал результат матча сборной России с Вьетнамом (3:0).

Встреча состоялась 5 сентября. Россияне одолели соперника со счетом 3:0. 7 сентября матч с Таиландом не состоялся из-за угрозы тайфуна.

«Поездка сборной во Вьетнам? У нас есть руководители, которые принимают решения. Я это оценивать не могу. Если они решили, что надо, значит, надо.

Я в сборную не езжу? Потому что я разговаривал лично с Карпиным и мы все обсудили», — сказал Зобнин «Матч ТВ».

С конца февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.