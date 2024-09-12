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    Сухой будет работать на матче ЦСКА — «Зенит»

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    РФС назвал арбитров, которые будут работать на матчах восьмого тура РПЛ.

    Алексей Сухой
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    Алексей Сухой

    13 сентября (пятница)

    «Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Егор Болховитин, Александр Богданов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Французов.

    14 августа (суббота)

    «Оренбург» — «Локомотив»: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Михаил Иванов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артур Фёдоров АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Факел» — «Пари НН»: судья — Артём Любимов, помощники судьи — Дмитрий Жвакин, Максим Ковалев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Александр Гвардис.

    ЦСКА — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Вячеслав Харламов.

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  • 02/09/2024

    • «Краснодар» — «Ростов»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Рашид Абусуев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Александр Колобаев.

    15 сентября (воскресенье)

    «Динамо» Москва — «Ахмат»: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Сергей Мацюра.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Акрон» — «Химки»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Кирилл Большаков, Сергей Каруненко; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Владимир Казьменко.

    «Динамо» Махачкала — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Олег Соколов.

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