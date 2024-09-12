Булыкин: Дзюба побьет рекорды в «Акроне»

Бывший футболист московских «Динамо» и «Локомотива»отреагировал на возможный переход

«Это хороший вариант и для Артема, и для "Акрона". Не знаю финансовую сторону, но Дзюба принесет много пользы, начиная от передачи опыта и мастерства молодёжи, заканчивая разными традициями. Все-таки Артем играл на высоком уровне, был чемпионом.

Если все хорошо получится, Дзюба еще попылит, побьет рекорды и поможет "Акрону". Вижу только положительные моменты в этом переходе», —цитирует Булыкина «Чемпионат».

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Ранее форвард покинул «Локомотив». Летом игрок стал свободным агентом. Рыночная стоимость 36-летнего Дзюбы составляет 2 млн евро.