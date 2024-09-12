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    Булыкин: Дзюба побьет рекорды в «Акроне»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Артём Дзюба
    Бывший футболист московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на возможный переход Артема Дзюбы в «Акрон».

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Это хороший вариант и для Артема, и для "Акрона". Не знаю финансовую сторону, но Дзюба принесет много пользы, начиная от передачи опыта и мастерства молодёжи, заканчивая разными традициями. Все-таки Артем играл на высоком уровне, был чемпионом.

    Если все хорошо получится, Дзюба еще попылит, побьет рекорды и поможет "Акрону". Вижу только положительные моменты в этом переходе», —цитирует Булыкина «Чемпионат».

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    Ранее форвард покинул «Локомотив». Летом игрок стал свободным агентом. Рыночная стоимость 36-летнего Дзюбы составляет 2 млн евро.

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