Агент Барбоза: Не верю, что Мангаш может каким-то образом заменить в «Спартаке» Соболева

Известный агентоценил переход защитникаиз «Витории Гимарайнш» в

«Мангаш — это игрок, который играет на трех позициях — как левый защитник, как полузащитник, даже вингер. Последнее время он играл как левый защитник.

Пока неизвестно, на какую позицию его поставит "Спартак". Надо понимать, что Рикарду в прошлом году выдал неплохой сезон. "Спартак" хороший клуб, а Рикарду играл пока только в средних клубах.

Я не знаю, сумеет ли он адаптироваться в клубе, где есть большие требования к игрокам, особенно, к иностранным.

Он должен понимать, что "Спартак" будет многое требовать от него. Я не верю, что он может каким-то образом заменить Соболева, думаю, что такие сравнения нецелесообразны. С другой стороны, он все равно будет делать все возможное», — приводит слова Барбозы «Р-Спорт».