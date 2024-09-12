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    Агент Барбоза: Не верю, что Мангаш может каким-то образом заменить в «Спартаке» Соболева

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    Известный агент Паулу Барбоза оценил переход защитника Рикарду Мангаша из «Витории Гимарайнш» в «Спартак».

    Рикарду Мангаш
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    Рикарду Мангаш

    «Мангаш — это игрок, который играет на трех позициях — как левый защитник, как полузащитник, даже вингер. Последнее время он играл как левый защитник.

    Пока неизвестно, на какую позицию его поставит "Спартак". Надо понимать, что Рикарду в прошлом году выдал неплохой сезон. "Спартак" хороший клуб, а Рикарду играл пока только в средних клубах.

    Я не знаю, сумеет ли он адаптироваться в клубе, где есть большие требования к игрокам, особенно, к иностранным.

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    • Он должен понимать, что "Спартак" будет многое требовать от него. Я не верю, что он может каким-то образом заменить Соболева, думаю, что такие сравнения нецелесообразны. С другой стороны, он все равно будет делать все возможное», — приводит слова Барбозы «Р-Спорт».

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