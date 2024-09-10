Спаллетти: Италия одержала великолепную победу

Лучано Спаллетти Фото: globallookpress.com
«Великолепная победа Италии. В первом тайме были проблемы, когда соперник опускался очень глубоко. Возможно, присутствовала небольшая усталость, которую мы смогли преодолеть.
Команда очень зрелая. И сегодня вечером они очень хорошо просчитывали игру. В определенных обстоятельствах они оказываются в нужном месте с закрытыми глазами», — цитирует тренера RAI 1.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Италия с 2 очками находится на первом месте в группе. Израиль (0) идет на последней позиции.