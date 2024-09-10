Сборная Нидерландов на своем поле сыграет с Германией в рамках 2-го тура Лиги наций. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Нидерланды

Сборная Нидерландов начала новый сезон Лиги наций с уверенной победы над национальной командой Боснии и Герцеговины (5:2). Голами в составе «оранжевых» отметились Зиркзее, Рейндерс, Гакпо, Вегхорст и Симонс.

Предыдущий розыгрыш Лиги наций сборная Нидерландов провела довольно успешно. Голландцы вышли из группы, но затем проиграли в полуфинале Хорватии и уступили бронзу Италии.

На последнем крупном турнире Евро-2024 сборная Нидерландов также пробилась в четверку сильнейших, завоевав в итоге бронзовые медали. В полуфинале голландцы уступили Англии со счетом 1:2.

Германия

Сборная Германии разгромила Венгрию в первом туре Лиги наций (5:0). Фюллькруг открыл счет в первом тайме, а во втором немцы забили еще четырежды — отличились Мусиала, Вирц, Павлович и Хаверц.

Прошлый розыгрыш Лиги наций сборная Германии завершила еще на групповом этапе. В трех матчах немцы заработали 7 очков (победа, 4 ничьи и поражение) и заняли лишь третье место в компании Италии, Венгрии и Англии.

Домашний Евро-2024 получился для сборной Германии довольно противоречивым. Подопечные Юлиана Нагельсманна вышли из группы, обыграли в 1/8 финала Данию, но в четвертьфинале проиграли в дополнительное время будущим чемпионам — Испании (1:2).

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в марте этого гола в рамках товарищеского матча, в котором победу одержала сборная Германии — 2:1.

Всего в 10-ти последних встречах на счету немецкой сборной 4 победы, голландцы оказались сильнее в 2-х случаях и еще четырежды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Нидерланды — Германия с коэффициентом 2.55.