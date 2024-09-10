Дешам похвалил сборную Франции после победы над Бельгией

Дидье Дешам Фото: globallookpress.com
«Облегчение? Никакого облегчения. Я очень доволен реакцией своих игроков, тем, что они смогли сделать против сильной бельгийской команды. Команда отреагировала хорошо. Бельгия создала нам много проблем, особенно в первые 25 минут. Это было сложно по разным
причинам. Рэндал Коло Муани? Он забил. Он находится в среде, которая придает ему уверенности», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.
Сборная Франции набрала 3 очка и идет второй в таблице 2-й группы лиги А, опередив Бельгию (3).
Следующие матчи в Лиге наций сборные сыграют в октябре.