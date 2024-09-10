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    Дешам похвалил сборную Франции после победы над Бельгией

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    Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался о матче Лиги наций с Бельгией. Французы победили со счетом 2:0.

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    «Облегчение? Никакого облегчения. Я очень доволен реакцией своих игроков, тем, что они смогли сделать против сильной бельгийской команды. Команда отреагировала хорошо. Бельгия создала нам много проблем, особенно в первые 25 минут. Это было сложно по разным

    причинам. Рэндал Коло Муани? Он забил. Он находится в среде, которая придает ему уверенности», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

    Сборная Франции набрала 3 очка и идет второй в таблице 2-й группы лиги А, опередив Бельгию (3).

    Следующие матчи в Лиге наций сборные сыграют в октябре.

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