Дешам похвалил сборную Франции после победы над Бельгией

Наставник сборной Франциивысказался о матче Лиги наций с Бельгией. Французы победили со счетом 2:0.

«Облегчение? Никакого облегчения. Я очень доволен реакцией своих игроков, тем, что они смогли сделать против сильной бельгийской команды. Команда отреагировала хорошо. Бельгия создала нам много проблем, особенно в первые 25 минут. Это было сложно по разным

причинам. Рэндал Коло Муани? Он забил. Он находится в среде, которая придает ему уверенности», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Сборная Франции набрала 3 очка и идет второй в таблице 2-й группы лиги А, опередив Бельгию (3).

Следующие матчи в Лиге наций сборные сыграют в октябре.