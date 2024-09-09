Ольмо сможет восстановиться к игре с «Жироной»

Хавбек «Барселоны»восстановится к матчу 5-го тура Ла Лиги против «Жироны».

Ранее футболист в составе сборной Испании был заменен на последних минутах матча с Сербией (0:0) в Лиге наций. Хавбек получил ушиб колена. По итогам обследования повреждений сустава выявлено не было.

По данным Mundo Deportivo, 26-летний Ольмо сможет сыграть с «Жироной». Игрок вернется в расположение «Барселоны» вместе с остальными партнерами после матча Испании против Швейцарии, в котором не принимает участия.

Календарь и таблица испанской Примеры

Матч «Жирона» — «Барселона» состоится 15 сентября.