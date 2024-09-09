Ольмо сможет восстановиться к игре с «Жироной»

Даниэль Ольмо Фото: globallookpress.com
Ранее футболист в составе сборной Испании был заменен на последних минутах матча с Сербией (0:0) в Лиге наций. Хавбек получил ушиб колена. По итогам обследования повреждений сустава выявлено не было.
По данным Mundo Deportivo, 26-летний Ольмо сможет сыграть с «Жироной». Игрок вернется в расположение «Барселоны» вместе с остальными партнерами после матча Испании против Швейцарии, в котором не принимает участия.
Календарь и таблица испанской Примеры
Матч «Жирона» — «Барселона» состоится 15 сентября.