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    Ольмо сможет восстановиться к игре с «Жироной»

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    Хавбек «Барселоны» Даниэль Ольмо восстановится к матчу 5-го тура Ла Лиги против «Жироны».

    Даниэль Ольмо
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    Даниэль Ольмо

    Ранее футболист в составе сборной Испании был заменен на последних минутах матча с Сербией (0:0) в Лиге наций. Хавбек получил ушиб колена. По итогам обследования повреждений сустава выявлено не было.

    По данным Mundo Deportivo, 26-летний Ольмо сможет сыграть с «Жироной». Игрок вернется в расположение «Барселоны» вместе с остальными партнерами после матча Испании против Швейцарии, в котором не принимает участия.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Матч «Жирона» — «Барселона» состоится 15 сентября.

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