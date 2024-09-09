ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» обыграл «Магнитку» в матче открытияМатч за Кубок Открытия, первый гол Кузнецова, «Зеленое дерби»
  • 15:18
    • «Сьон» объявил о переходе Антона Миранчука
  • 11:42
    • Семака признали лучшим тренером РПЛ в июле и августе
  • 15:13
    • Полузащитник «Барсы» Берналь пропустит год после операции на колене
  • 14:38
    • Матч между молодежными сборными России и Вьетнама не будет доигран из-за сложных погодных условий
  • 14:29
    • Пиняев: Не хочу быть на подхвате у латиносов в «Зените»
    Все новости спорта

    Кафанов: Если бы играли в еврокубках, у Максименко были бы предложения из больших клубов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России Сборная России
    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер «Спартака» Александр Максименко способен заиграть в Европе.

    Александр Максименко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Максименко

    «Во‑первых, возраст. У него сейчас самый расцвет. Во‑вторых, Саша выдал самый лучший сезон в прошлом году. Так же, как и Матвей Сафонов. Смотрю за ними несколько лет, у них всё идет параллельно. Они вместе пришли в молодежную сборную, сейчас стали ведущими вратарями России.

    Понравилось, как Саша сыграл в Минске за сборную. У обоих было так, что в клубе им доверяли, несмотря на ошибки. За такой короткий период каждый уже сыграл больше ста матчей.

    В‑третьих, по своему менталитету Саша созрел играть на высоком уровне. Максименко только пока в начале этого пути.

  • В ритме самбы. Артур Гомес добавит разнообразия атаке «Динамо»
  • Бразильский вингер пополнил ряды столичного клуба
  • 07/09/2024

    • Я уверен, что если бы мы играли в еврокубках, то у него были бы предложения из больших клубов. На наших вратарей стали смотреть иначе благодаря Матвею Сафонову, Андрею Луневу. Даже при такой непростой ситуации нас зовут в Европу», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Transfermarkt оценивает стоимость Максименко в 2,50 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ семь матчей, в которых пропустил три мяча.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция исправится за неудачный старт
  • Франция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Команда Черчесова потерпит поражение?
  • Словения — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Авангард» имеет больше шансов на успех?
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Словения — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Черногория — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.59
  • Прогноз на матч Нидерланды — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Финляндия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры