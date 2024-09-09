Кафанов: Если бы играли в еврокубках, у Максименко были бы предложения из больших клубов

Тренер вратарей сборной Россиисчитает, что голкипер «Спартака»способен заиграть в Европе.

«Во‑первых, возраст. У него сейчас самый расцвет. Во‑вторых, Саша выдал самый лучший сезон в прошлом году. Так же, как и Матвей Сафонов. Смотрю за ними несколько лет, у них всё идет параллельно. Они вместе пришли в молодежную сборную, сейчас стали ведущими вратарями России.

Понравилось, как Саша сыграл в Минске за сборную. У обоих было так, что в клубе им доверяли, несмотря на ошибки. За такой короткий период каждый уже сыграл больше ста матчей.

В‑третьих, по своему менталитету Саша созрел играть на высоком уровне. Максименко только пока в начале этого пути.

Я уверен, что если бы мы играли в еврокубках, то у него были бы предложения из больших клубов. На наших вратарей стали смотреть иначе благодаря Матвею Сафонову, Андрею Луневу. Даже при такой непростой ситуации нас зовут в Европу», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на футбол

Transfermarkt оценивает стоимость Максименко в 2,50 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ семь матчей, в которых пропустил три мяча.