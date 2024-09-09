Аршавин: К сожалению, уже не могу показать то, что хотят видеть болельщики

Экс-нападающийвысказался об игре зав товарищеском противостоянии между клубами (4:3).

«Как в "Кайрате" восприняли тот факт, что вы в составе? Нормально. Понятно, игроков уже не так много знал. Димку Сергеева, нашего воспитанника, Славу Швырева, некоторых тренеров. Но среди персонала много моих знакомых было, которые с радостью встретили.

Что приятнее -автограф-сессия или овации на стадионе? Ну автограф‑сессия и в этом году никуда не делась, все равно была перед игрой. В целом приятно, когда скандируют, просто я, к сожалению, уже не могу показать то, что привыкли или хотят видеть болельщики.

Как определялось, на какой позиции буду играть? Да вообще никак. Просто спросил: "Где буду играть"? Мне сказали: "Слева в атаке". Хорошо, говорю», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Напомним, что Аршавин провел 13 минут на поле, после чего был заменен. «Зенит» обыграл «Кайрат» в товарищеском матче со счетом 4:3.