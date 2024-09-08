Семин: Для Миранчука самое главное играть и не терять тот уровень, который у него был

Бывший главный тренероценил возможный переходв швейцарский

«Антон — это игрок, который может играть в любой команде, как в российской, так и европейской. Для меня большой вопрос, почему он не остается в РПЛ. Наверное, его надо задавать агентам.

Если все-таки он перейдет в "Сьон", то пожелаем ему удачи. Он — талантливый футболист высокого уровня. Швейцария для него скромный чемпионат? Думаю, для него сегодня самое главное играть и не терять тот уровень, который у него был. Долгие простои иной раз игрока отбрасывают далеко назад», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

Летом этого года полузащитник покинул «Локомотив», сейчас игрок находится без клуба.

В прошедшем сезоне Миранчук провел за «железнодорожников» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.