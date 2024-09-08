Тренер сборной Венгрии после разгрома от Германии: Во втором тайме мы исчезли с поля

Главный тренер сборной Венгриираскритиковал команду после крупного поражения от(0:5) в Лиге наций.

«После поражения со счетом 0:5 говорить особо не о чем. Мы хотели быть более эффективными, чем в матче группового этапа на Евро, и оставили Германии слишком много пространства для прессинга.

В первом тайме мы допустили слишком много ошибок. Во втором тайме, после второго гола, мы исчезли с поля и допустили еще больше ошибок. Трудно найти этому объяснение», — приводит слова Росси пресс-служба УЕФА.

В ближайшем матче сборная Венгрии сыграет 10 сентября против команды Боснии и Герцеговины.