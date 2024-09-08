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    Беларусь обыграла Люксембург в матче Лиги наций

    Люксембург — Беларусь: счет матча 0:1, обзор гола

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    Беларусь минимально одолела Люксембург (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций.

    Беларусь
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    Беларусь

    Единственный гол в этом матче забил полузащитник гостей Валерий Громыко на 76-й минуте.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C3
    Люксембург — Беларусь 0:1
    Гол: 0:1 Валерий Громыко (76') Люксембург: Антони Морис, Эльдин Джогович (Тимоте Рупиль, 83'), Максим Шано, Дирк Карлсон, Лоран Жанс (Мика Пинту, 46'), Кристофер Мартинс, Данель Синани, Матиас Олесен (Себастьян Тиль, 46'), Леандро Мартинс, Флориан Бонерт (Энес Махмутович, 65'), Эдвин Муратович Беларусь: Фёдор Лапоухов, Сергей Карпович (Юрий Ковалев, 67'), Александр Мартынович, Захар Волков, Иван Бахар (Maxim Kireev, 42'), Кирилл Печенин, Макс Эбон, Александр Селява (Евгений Яблонский, 46'), Дмитрий Антилевский (Валерий Громыко, 67'), Evgeniy Shikavka (German Barkovsky, 85'), Pavel Zabelin Предупреждения: Флориан Бонерт (45'), Макс Эбон (53'), Александр Мартынович (71'), Юрий Ковалев (84'), Максим Шано (86'), Кристофер Мартинс (89')

    После этого матча Беларусь занимает 1-е место в своей группе Лиги наций (Лига С) с 4 очками в активе. Люксембург — на 4-й позиции без набранных баллов.

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