MD: «Барселона» планирует подписать Киммиха и Та в 2025 году

Йозуа Киммих — полузащитник «Баварии» Фото: globallookpress.com
Стало известно, что «сине-гранатовые» планируют предложить контракт защитнику «Байера» Джонатану Та летом 2025-го года. Именно следующим летом игрок обороны станет свободным агентом.
К тому же, «Барселона» планирует подписать полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха, действующий контракт которого также заканчивается летом следующего года.
В нынешнем сезоне Та провел за «Байер» 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Киммих принял участие в 3-х встречах и также не набрал ни одного балла.