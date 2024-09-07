MD: «Барселона» планирует подписать Киммиха и Та в 2025 году

Руководствохочет подписать нескольких футболистов из Бундеслиги следующим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Стало известно, что «сине-гранатовые» планируют предложить контракт защитнику «Байера» Джонатану Та летом 2025-го года. Именно следующим летом игрок обороны станет свободным агентом.

К тому же, «Барселона» планирует подписать полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха, действующий контракт которого также заканчивается летом следующего года.

В нынешнем сезоне Та провел за «Байер» 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Киммих принял участие в 3-х встречах и также не набрал ни одного балла.