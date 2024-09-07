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    «Черноморец» на выезде одолел «КАМАЗ»

    «КАМАЗ» — «Черноморец»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче девятого тура Первой лиги «Черноморец» на выезде обыграл «КАМАЗ» со счетом 1:0.

    «Черноморец»
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    «Черноморец»

    Судьбу противостояния решил единственный мяч, автором которого стал Василий Черов на 40-й минуте встречи.

    Футбол. Россия. Первая лига
    КамАЗ — Черноморец 0:1
    Гол: 0:1 Василий Черов (40') КамАЗ: Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Дмитрий Тананеев, Роман Акбашев, Давид Хубаев, Иван Козлов, Даниэль Мишкич, Дмитрий Стародуб, Роман Защепкин, Gorelov P., Gyurdzhan A. Черноморец: Даниил Фролкин, Арсен Адамов, Василий Черов, Анри Чичинадзе, Олег Красильниченко, Виталий Стежко, Егор Иванов, Валерий Кичин, Илья Родионов, Даниил Гурченко, Мераби Уридия Предупреждения: Олег Красильниченко (27'), Вячеслав Кротов (79')

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    Таким образом, «Черноморец» смог набрать 11 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. У «КАМАЗа» восемь баллов и пятнадцатая строчка.

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