«КАМАЗ» — «Черноморец»: счет матча 0:1, обзор гола

«Черноморец» Фото: globallookpress.com
Судьбу противостояния решил единственный мяч, автором которого стал Василий Черов на 40-й минуте встречи.
Футбол. Россия. Первая лига
КамАЗ — Черноморец 0:1
Гол: 0:1 Василий Черов (40') КамАЗ: Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Дмитрий Тананеев, Роман Акбашев, Давид Хубаев, Иван Козлов, Даниэль Мишкич, Дмитрий Стародуб, Роман Защепкин, Gorelov P., Gyurdzhan A. Черноморец: Даниил Фролкин, Арсен Адамов, Василий Черов, Анри Чичинадзе, Олег Красильниченко, Виталий Стежко, Егор Иванов, Валерий Кичин, Илья Родионов, Даниил Гурченко, Мераби Уридия Предупреждения: Олег Красильниченко (27'), Вячеслав Кротов (79')
Таким образом, «Черноморец» смог набрать 11 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. У «КАМАЗа» восемь баллов и пятнадцатая строчка.