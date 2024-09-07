Бразилия обыграла Эквадор в квалификации ЧМ-2026

Бразильцы победили со счетом 1:0. Автором единственного гола на 30-й минуте оказался Родриго. Ему ассистировал Лукас Пакета.
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Бразилия — Эквадор 1:0
Гол: 1:0 Родриго (30') Бразилия: Алисон, Данило, Маркос Маркиньос, Габриэль Магальяйнс, Гильерме Арана (Венделл, 74'), Бруно Гимарайнс (Жерсон, 62'), Луис Энрике (Estevao Willian, 62'), Лукас Пакета (Лукас Моура, 74'), Винисиус Жуниор, Родриго, Andre (Жуан Гомес, 85') Эквадор: Эрнан Галиндес, Первис Эступинан (Yaimar Abel Medina Ortiz, 85'), Алан Франко, Пьеро Инкапье, Джегсон Мендес (Карлос Груэсо, 46'), Мойсес Кайседо, Эннер Валенсия (Джон Йебоа, 68'), Джереми Сармиенто (Кендри Паэс, 46'), Kевин Родригес (John Mercado, 68'), Willian Pacho, Феликс Торрес Предупреждение: Лукас Моура (78')
Бразилия в следующем туре сразится с Парагваем, Эквадор сыграет против Перу. Оба поединка состоятся 11 сентября.