Франция — Италия: прогноз, составы, коэффициенты

Антуан Гризманн Фото: globallookpress.com
Франция: Мик Меньян, Джонатан Клаусс, Ибраима Конате, Вильям Салиба, Тео Эрнандес, Юссуф Фофана, Нголо Канте, Антуан Гризманн, Майкл Олисе, Брэдли Баркола, Килиан Мбаппе.
Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Андреа Камбьязо, Давиде Фраттези, Самуэле Риччи, Сандро Тонали, Федерико Димарко, Лоренцо Пеллегрини, Матео Ретеги.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Начало игр запланировано на 21:45 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.