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    Франция — Италия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

    Франция — Италия: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на матч Лиги А Лиги наций между национальными командами Франции и Италии.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    Франция: Мик Меньян, Джонатан Клаусс, Ибраима Конате, Вильям Салиба, Тео Эрнандес, Юссуф Фофана, Нголо Канте, Антуан Гризманн, Майкл Олисе, Брэдли Баркола, Килиан Мбаппе.

    Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Андреа Камбьязо, Давиде Фраттези, Самуэле Риччи, Сандро Тонали, Федерико Димарко, Лоренцо Пеллегрини, Матео Ретеги.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Начало игр запланировано на 21:45 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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