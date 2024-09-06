ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    СавиоДорогу молодым. Савио и еще 10 потенциальных звезд АПЛ
  • 23:38
    • Италия обыграла Францию в матче Лиги наций
  • 21:58
    • Московское «Динамо» одержало победу над «Северсталью»
  • 21:27
    • Севикян стал игроком «Локомотива»
  • 19:52
    • Соболенко обеспечила себе участие на Итоговом турнире WTA
  • 23:41
    • Дубль Де Брейне помог Бельгии обыграть Израиль
    Все новости спорта

    Дубль Де Брейне помог Бельгии обыграть Израиль

    Бельгия — Израиль: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Бельгии Сборная Израиля
    Бельгия одолела Израиль (3:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    У бельгийской сборной дубль оформил полузащитник Кевин Де Брейне, который забил свои голы на 21-й минуте и 53-й минуте с пенальти. Еще один гол записал на свой счет Юри Тилеманс на 48-й минуте.

    На 36-й минуте защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A2
    Бельгия — Израиль 3:1
    Голы: 1:0 Кевин Де Брёйне (21'), 1:1 Тимоти Кастань (автогол) (36'), 2:1 Юри Тилеманс (48'), 3:1 Кевин Де Брёйне (пенальти) (52') Бельгия: Коэн Кастельс, Тимоти Кастань, Ваут Фас, Артур Теате, Максим Де Кёйпер (Зено Дебаст, 64'), Амаду Онана, Юри Тилеманс (Арне Энгелс, 73'), Доди Лукебакио (Жоан Бакайоко, 81'), Кевин Де Брёйне, Жереми Доку (Жюльен Дюранвиль, 73'), Луа Опенда (Шарль Де Кетеларе, 64') Израиль: Йоав Джарафи, Дэнни Групер (Дин Дэвид, 64'), Сагив Ехезкель, Раз Шломо, Идан Начмиас, Оскар Глоч (Дор Перец, 64'), Мохаммад Абу Фани (Махмуд Джабер, 68'), Нета Лави, Омри Гандельман (Рой Ревиво, 64'), Анан Халаили, Манор Соломон (Дан Битон, 80') Предупреждения: Мохаммад Абу Фани (33'), Кевин Де Брёйне (77')

    В следующем матче бельгийская сборная сыграет против Франции 9-го сентября. Израиль встретится в тот же день с Италией.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зрителям скучать не придется?
  • Бразилия — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • «Ак Барс» настроен реабилитироваться за провальное дерби
  • «Торпедо» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сможет ли Россия уверенно победить Таиланд?
  • Россия — Таиланд. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Завтра в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бразилия — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Россия — Таиланд
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Нидерланды — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Послезавтра в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гаске — Сориано-Баррера
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Родионов — Роша
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры