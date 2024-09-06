Бельгия — Израиль: счет матча 3:1, обзор голов

одолела(3:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций.

У бельгийской сборной дубль оформил полузащитник Кевин Де Брейне, который забил свои голы на 21-й минуте и 53-й минуте с пенальти. Еще один гол записал на свой счет Юри Тилеманс на 48-й минуте.

На 36-й минуте защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Футбол. Лига наций УЕФА. A2 Бельгия — Израиль 3:1 Голы: 1:0 Кевин Де Брёйне (21'), 1:1 Тимоти Кастань (автогол) (36'), 2:1 Юри Тилеманс (48'), 3:1 Кевин Де Брёйне (пенальти) (52') Бельгия: Коэн Кастельс, Тимоти Кастань, Ваут Фас, Артур Теате, Максим Де Кёйпер (Зено Дебаст, 64'), Амаду Онана, Юри Тилеманс (Арне Энгелс, 73'), Доди Лукебакио (Жоан Бакайоко, 81'), Кевин Де Брёйне, Жереми Доку (Жюльен Дюранвиль, 73'), Луа Опенда (Шарль Де Кетеларе, 64') Израиль: Йоав Джарафи, Дэнни Групер (Дин Дэвид, 64'), Сагив Ехезкель, Раз Шломо, Идан Начмиас, Оскар Глоч (Дор Перец, 64'), Мохаммад Абу Фани (Махмуд Джабер, 68'), Нета Лави, Омри Гандельман (Рой Ревиво, 64'), Анан Халаили, Манор Соломон (Дан Битон, 80') Предупреждения: Мохаммад Абу Фани (33'), Кевин Де Брёйне (77')

В следующем матче бельгийская сборная сыграет против Франции 9-го сентября. Израиль встретится в тот же день с Италией.