Северная Ирландия обыграла Люксембург в матче Лиги наций

Завершились 2 матча 3-й группы в Лиге наций.

Северная Ирландия одолела Люксембург (2:0).

У хозяев голы записали на свой счет Патрик Макнейр на 11-й минуте и Дэниел Баллард на 17-й минуте.

Футбол. Лига наций УЕФА. C3 Северная Ирландия — Люксембург 2:0 Голы: 1:0 Патрик Макнейр (11'), 2:0 Дэниел Баллард (17') Северная Ирландия: Бэйли Пикок-Фаррел, Трай Хам, Дэниел Баллард (Пол Смит, 82'), Киарон Браун, Конор Брэдли, Патрик Макнейр, Джордж Сэвилл, Айзек Прайс (Росс Маккосленд, 74'), Дион Чарльз (Джош Мадженнис, 46'), Каллум Маршалл (Джамаль Льюис, 57'), Shea Charles (Алистер Маккэнн, 82') Люксембург: Антони Морис, Лоран Жанс (Эльдин Джогович, 73'), Дирк Карлсон, Ларс Жерсон, Энес Махмутович (Мика Пинту, 46'), Жерсон Родригес (Эдвин Муратович, 85'), Матиас Олесен (Себастьян Тиль, 85'), Леандро Мартинс, Кристофер Мартинс, Флориан Бонерт, Eric Veiga (Christophe Andrade, 73') Предупреждения: Энес Махмутович (45'), Киарон Браун (87')

Северная Ирландия в следующем матче сыграет против Болгарии, а Люксембург встретится с Беларусью. Оба матча состоятся 8-го сентября.

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Еще в одном поединке Беларусь сыграла вничью с Болгарией (0:0).

За весь матч хозяева нанесли 3 удара в створ ворот и заработали 13 штрафных. Болгария 8 раз угрожала воротам соперника и попала 6 угловых.

Футбол. Лига наций УЕФА. C3 Беларусь — Болгария 0:0 Беларусь: Фёдор Лапоухов, Захар Волков, Александр Мартынович, Юрий Ковалев (Сергей Карпович, 64'), Кирилл Капленко, Евгений Яблонский (Александр Селява, 77'), Макс Эбон (Владислав Климович, 83'), Кирилл Печенин, Дмитрий Антилевский (Maxim Kireev, 64'), Pavel Zabelin, Evgeniy Shikavka (Трофим Мельниченко, 83') Болгария: Димитар Митов, Валентин Антов (Мартин Минчев, 77'), Алекс Петков, Живко Атанасов, Виктор Попов, Филип Крастев, Илия Груев, Фабиан Нюрнбергер, Александар Колев (Ахмед Ахмедов, 82'), Кирилл Десподов (Станислав Иванов, 82'), Radoslav Kirilov (Ivan Stoilov Minchev, 77') Предупреждения: Филип Крастев (29'), Алекс Петков (56'), Евгений Яблонский (72'), Филип Крастев (74'), Ivan Stoilov Minchev (89')

В следующем матче Беларусь сыграет против Люксембурга, а Болгария — против Северной Ирландии.