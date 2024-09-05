«Композит» и «Луки-Энергия» выиграли матчи в Кубке России

Кубок России Фото: globallookpress.com
«Композит» из Павловского Посада дома разгромил «Зенит» из Пензы со счетом 3:0. Авторами голов стали Евгений Морев, Владислав Агалаков и Илья Кубышкин.
Футбол. Россия. Кубок
Композит — Зенит Пенза 3:0
Голы: 1:0 Morev E. (28'), 2:0 Agalakov V. (44'), 3:0 Илья Кубышкин (45+1')
В другой «Луки-Энергия» дома победила «Рязань» с результатом 3:0. Голы на счету Манвела Агароняна, Даниса Сподареца и Артема Егорова.
Футбол. Россия. Кубок
Луки-Энергия — Рязань 3:0
Голы: 1:0 Agaronyan M. (45+3'), 2:0 Spodarets D. (66'), 3:0 Egorov A. (90+1')
Таким образом, «Композит» и «Луки-Энергия» пробились в следующий раунд.