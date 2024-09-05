Романцев сравнил «Локомотив» с «Динамо» образца концовки прошлого сезона

Экс-наставниквысказался об игрепосле поражения в матче РПЛ с(0:3).

«Локомотив напоминал "Динамо" образца концовки прошлого сезона. Команда Марцела Лички также не выглядела в матче с "Краснодаром" единым ударным кулаком, а зависела от соперника. И, находясь в полушаге от золота, упустила его.

Галактионов же причины своей неудачи объяснил психологией игроков, перемалывать которую дело не одного-двух дней. Тем самым как бы объяснив лидерство команды не более чем турнирной вспышкой. Но я бы не спешил вычёркивать "Локомотив" из конкурентов в борьбе за чемпионство. Хотя, на мой взгляд, по составу он ещё не готов к решению задач, с которыми клуб справлялся во времена Юрия Семина», — приводят слова Романцева «Известия».

После 7-и туров российской Премьер-лиги «Локомотив» занимает 3-е место в таблице с 15-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 2 балла. В следующем матче «железнодорожники» сыграют против в рамках чемпионата России с «Оренбургом» 14-го сентября.