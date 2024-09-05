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    Романцев сравнил «Локомотив» с «Динамо» образца концовки прошлого сезона

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    Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев высказался об игре «Локомотива» после поражения в матче РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Локомотив напоминал "Динамо" образца концовки прошлого сезона. Команда Марцела Лички также не выглядела в матче с "Краснодаром" единым ударным кулаком, а зависела от соперника. И, находясь в полушаге от золота, упустила его.

    Галактионов же причины своей неудачи объяснил психологией игроков, перемалывать которую дело не одного-двух дней. Тем самым как бы объяснив лидерство команды не более чем турнирной вспышкой. Но я бы не спешил вычёркивать "Локомотив" из конкурентов в борьбе за чемпионство. Хотя, на мой взгляд, по составу он ещё не готов к решению задач, с которыми клуб справлялся во времена Юрия Семина», — приводят слова Романцева «Известия».

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    • После 7-и туров российской Премьер-лиги «Локомотив» занимает 3-е место в таблице с 15-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 2 балла. В следующем матче «железнодорожники» сыграют против в рамках чемпионата России с «Оренбургом» 14-го сентября.

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