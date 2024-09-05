Португалия — Хорватия: счет матча 2:1, обзор голов

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
На голы Диогу Далота и Криштиану Роналду гости ответили только автоголом того же Далота.
Футбол. Лига наций УЕФА. A1
Португалия — Хорватия 2:1
Голы: 1:0 Диогу Далот (7'), 2:0 Криштиану Роналду (34'), 2:1 Диогу Далот (автогол) (41') Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу (Антониу Силва, 77'), Нуну Мендеш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Витор Феррейра (Педро Гонсалвес, 90'), Педру Нету (Нелсон Семеду, 46'), Криштиану Роналду (Диогу Жота, 87'), Рафаэл Леау (Жоау Невеш, 46') Хорватия: Доминик Ливакович, Борна Соса, Йошко Гвардиол, Марин Понграчич (Дуйе Чалета-Цар, 46'), Йосип Шутало, Лука Модрич (Иван Перишич, 77'), Мартин Батурина (Igor Matanovic, 61'), Матео Ковачич, Марио Пашалич (Лука Сучич, 67'), Кристиян Якич (Petar Sucic, 77'), Андрей Крамарич Предупреждение: Лука Модрич (72')
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В другом матче группы сборная Польши на выезде вырвала победу у Шотландии со счетом 3:2.
В составе победителей отличились Себастьян Шиманьский, Роберт Левандовский и Никола Залевски. За хозяев забили Билли Гилмур и Скотт Мактоминай.
Футбол. Лига наций УЕФА. A1
Шотландия — Польша 2:3
Голы: 0:1 Себастьян Шиманьски (8'), 0:2 Роберт Левандовски (пенальти) (44'), 1:2 Билли Гилмор (46'), 2:2 Скотт МакТоминай (76'), 2:3 Никола Залевский (пенальти) (90 + 7') Шотландия: Ангус Ганн, Энтони Ралстон, Грант Хэнли, Скотт Маккена, Эндрю Робертсон, Билли Гилмор (Льюис Морган, 82'), Кенни Маклин (Бен Доак, 71'), Джон МакГинн, Скотт МакТоминай, Райан Кристи (Райан Голд, 71'), Линдон Дайкс (Лоуренс Шанклэнд, 71') Польша: Марчин Булка, Якуб Кивёр (Себастьян Валюкевич, 46'), Павел Давидович, Ян Беднарек, Никола Залевский, Кацпер Урбаньски, Пётр Зелиньски (Якуб Модер, 82'), Себастьян Шиманьски (Бартош Слиш, 82'), Пшемыслав Франковски, Роберт Левандовски (Адам Букса, 72'), Кшиштоф Пёнтек (Якуб Пётровский, 72') Предупреждения: Павел Давидович (35'), Никола Залевский (52'), Бартош Слиш (84')
Таким образом, у Португалии и Польши теперь по три очка, у Хорватии и Шотландии нет баллов.