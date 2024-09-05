Защитник «Витории Гимарайнш» близок к переходу в «Спартак»

Очередным новичкомперед закрытием трансферного окна может стать защитник «Витории Гимарайнш»

По информации O Jogo, московский клуб заплатит за португальского футболиста два миллиона евро.

Кроме того, предусмотрены бонусы — «Витория Гимарайнш» может дополнительно получить еще 500 тысяч евро.

Ожидается, что в субботу Мангаш отправится в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

Transfermarkt оценивает стоимость Мангаша в четыре миллиона евро.

В новом сезоне 26-летний Мангаш провел за «Виторию Гимарайнш» 10 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.