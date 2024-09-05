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    Защитник «Витории Гимарайнш» близок к переходу в «Спартак»

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    Очередным новичком «Спартака» перед закрытием трансферного окна может стать защитник «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаш.

    Рикарду Мангаш
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    Рикарду Мангаш

    По информации O Jogo, московский клуб заплатит за португальского футболиста два миллиона евро.

    Кроме того, предусмотрены бонусы — «Витория Гимарайнш» может дополнительно получить еще 500 тысяч евро.

    Ожидается, что в субботу Мангаш отправится в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Мангаша в четыре миллиона евро.

    В новом сезоне 26-летний Мангаш провел за «Виторию Гимарайнш» 10 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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