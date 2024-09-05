Батраков: Сравнение с Головиным? Оставляю это журналистам

Хавбек «Локомотива»отреагировал на то, что его сравнивают с российским полузащитником «Монако»

«Не знаю, связывают это с манерой игры или причёской. Я не люблю вообще давать оценку своим действиям публично и не люблю себя с кем-то сравнивать. Оставляю это журналистам и на общественное мнение.

Себя стараюсь ни с кем не сравнивать и не давать оценку своим действиям. Мне что-то попадается, но я вижу, наверное, свою фамилию и стараюсь пролистнуть. Но, конечно, не всегда получается», — сказал Батраков в интервью клубной пресс-службе.

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В семи матчах текущего сезона за «Локомотив» Батраков забил три гола и сделал пять результативных передач.