Официально: «Рома» подписала Хуммельса

объявила о переходе в клуб немецкого защитникана правах свободного агента.

«Хуммельс будет выступать за "Рому" под 15-м номером и станет седьмым немецким игроком в истории клуба. Добро пожаловать в "Рому", Матс!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее была информация, что срок контракта 35-летнего футболиста будет рассчитан на один сезон. Он перебрался в команду на правах свободного агента, поскольку ранее покинул дортмундскую «Боруссию».

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В прошлом сезоне Хуммельс принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.