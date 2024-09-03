Комличенко: Невызов в сборную? Все логично и нормально

Нападающийдал комментарий по поводу того, что не вошел в заявку сборной России на сентябрьские матчи.

«Все логично и нормально. Я начал забивать после того, как объявили расширенный состав. Значит, тренер посчитал, что на данный момент другие нападающий сильнее. Мне никто дверь в сборную не закрывал, и я для себя ее тоже не закрываю», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

В текущем сезоне Комличенко провел в РПЛ семь матчей и забил три мяча.

Напомним, что сборная России проведет 2 товарищеских матчах в сентябре. Сначала команда сыграет против Вьетнама 5-го сентября, а затем встретится с Таиландом 7-го числа.