Стало известно, почему Кержаков покинул «Кайрат»

мог покинуть пост главного тренераиз-за непростых отношений с командой, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что Кержаков потерял контакт с командой. Некоторые футболисты не поняли решение главного тренера расстаться с опытным защитником Виктором Васиным.

«По всей видимости, Кержаков посчитал, что команда его "плавила". При нем в "Кайрате" действительно появились группировки.

Ребята видели, что тренер с первого дня решил избавиться от Васина. Постепенно у Александра Анатольевича стала пропадать коммуникация с подопечными», — сказал источник издания.

Напомним, Кержаков возглавлял «Кайрат» в течение трех месяцев. Команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана после 18 туров.