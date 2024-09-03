Стало известно, почему Кержаков покинул «Кайрат»

Александр Кержаков Фото: globallookpress.com
Отмечается, что Кержаков потерял контакт с командой. Некоторые футболисты не поняли решение главного тренера расстаться с опытным защитником Виктором Васиным.
«По всей видимости, Кержаков посчитал, что команда его "плавила". При нем в "Кайрате" действительно появились группировки.
Ребята видели, что тренер с первого дня решил избавиться от Васина. Постепенно у Александра Анатольевича стала пропадать коммуникация с подопечными», — сказал источник издания.
Напомним, Кержаков возглавлял «Кайрат» в течение трех месяцев. Команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана после 18 туров.