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    Нико Уильямс: Всегда приятно знать, что большие клубы имеют на тебя планы

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    Полузащитник «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс объяснил, почему решил остаться в испанской клубе.

    Нико Уильямс — игрок «Атлетика»
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    Нико Уильямс — игрок «Атлетика»

    «Всегда приятно знать, что большие клубы имеют на тебя планы. Но я всегда ясно давал понять, что хочу быть здесь. "Атлетик" — это особенное чувство, его не получить в других клубах. Я действительно с нетерпением жду возможности преуспеть в этом клубе.

    По правде говоря, были предложения от многих клубов, ими занимался мой агент. Мое сердце с "Атлетиком". У меня контракт, но кто знает, что произойдет в будущем. Я хотел остаться здесь, потому что больше всего предвкушал еврокубковые матчи с клубом», — сказал Нико Уильямс Goal.

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