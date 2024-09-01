Нико Уильямс: Всегда приятно знать, что большие клубы имеют на тебя планы

Полузащитникиз Бильбаообъяснил, почему решил остаться в испанской клубе.

«Всегда приятно знать, что большие клубы имеют на тебя планы. Но я всегда ясно давал понять, что хочу быть здесь. "Атлетик" — это особенное чувство, его не получить в других клубах. Я действительно с нетерпением жду возможности преуспеть в этом клубе.

По правде говоря, были предложения от многих клубов, ими занимался мой агент. Мое сердце с "Атлетиком". У меня контракт, но кто знает, что произойдет в будущем. Я хотел остаться здесь, потому что больше всего предвкушал еврокубковые матчи с клубом», — сказал Нико Уильямс Goal.

Ранее сообщалось о том, что в услугах полузащитник заинтересованы «Барселона», ПСЖ, «Челси» и «Арсенал».