Заболотный: «Химки» нуждались во мне

Форвард «Химок»отметил, ждал ли от ЦСКА предложение продлить контракт.

«Армейцы — мой родной клуб. И предложение остаться я получил. Но увидел больше рвения от "Химок", чем от ЦСКА. Это футбольная жизнь, ее не расчертишь на правильно и неправильно. Так сложилось. Иногда чувствуешь, что очень нужен клубу: именно это ощущение возникло, когда велись переговоры с "Химками", ЦСКА и еще парой команд.

Сыграл роль новый вызов, активность переговоров, возможность остаться в столичном регионе. Мотивация "красно-черных" перебила остальное. И речь не о финансах: я почувствовал, что "Химки" нуждались во мне в разы больше, чем ЦСКА. Сама жизнь вывела на новую футбольную страницу, и я пишу ее сейчас вместе с "Химками", — сказал Заболотный пресс-службе подмосковного клуба.

В нынешнем сезоне Заболотный в семи встречах забил 2 гола и сделал два ассиста.