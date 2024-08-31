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    Заболотный: «Химки» нуждались во мне

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    Форвард «Химок» Антон Заболотный отметил, ждал ли от ЦСКА предложение продлить контракт.

    Антон Заболотный
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    Антон Заболотный

    «Армейцы — мой родной клуб. И предложение остаться я получил. Но увидел больше рвения от "Химок", чем от ЦСКА. Это футбольная жизнь, ее не расчертишь на правильно и неправильно. Так сложилось. Иногда чувствуешь, что очень нужен клубу: именно это ощущение возникло, когда велись переговоры с "Химками", ЦСКА и еще парой команд.

    Сыграл роль новый вызов, активность переговоров, возможность остаться в столичном регионе. Мотивация "красно-черных" перебила остальное. И речь не о финансах: я почувствовал, что "Химки" нуждались во мне в разы больше, чем ЦСКА. Сама жизнь вывела на новую футбольную страницу, и я пишу ее сейчас вместе с "Химками", — сказал Заболотный пресс-службе подмосковного клуба.

    В нынешнем сезоне Заболотный в семи встречах забил 2 гола и сделал два ассиста.

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